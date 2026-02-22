Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierer in Jena Ost

Jena (ots)

Am 21.02.26 erreichte die Polizei Jena in den frühen Morgenstunden die Mitteilung über einen Hausfriedensbruch mit einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde eine Person mittels einer Überwachungskamera auf einem Grundstück festgestellt, welche sich an dem dort abgeparkten Auto zu schaffen machte und dieses beschädigte. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige. Die Tatörtlichkeit stellt hier insbesondere das Wohngebiet "Fuchslöcher" dar. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme, konnte im Nahbereich eine zweistellige Anzahl weiterer Kraftfahrzeuge festgestellt werden, welche durch den unbekannten Täter mutmaßlich ebenfalls beschädigt wurden. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie zum Sachverhalt etwaige Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters geben können, so melden Sie sich bitte unter 03641-810 beim ID Jena.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell