Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Fahrer - keine Fahrerlaubnis

Weimar (ots)

Am Samstagabend meldete ein Anwohner aus Blankenhain, dass zwei Männer mit einem Pkw auf sein Grundstück gefahren und nun zu Fuß geflüchtet seien. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen 32-jährigen rumänischen und einen 39-jährigen moldauischen Staatsangehörigen fest, die sich hinter einer Hecke vor den Beamten versteckten. Nach Rücksprache mit Zeugen ergaben sich Hinweise, dass zunächst der eine Mann das Fahrzeug geführt hatte und anschließend einen Fahrerwechsel mit seinem Beifahrer stattfand. Ungünstig war, dass beide beteiligten Personen erheblich alkoholisiert waren. Zudem konnte keiner von ihnen eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen die Männer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

