Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrzeug überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 87 zwischen Umpferstedt und Mellingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Opel Corsa kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite und überschlug sich im dortigen Straßengraben. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. DerFahrzeugführer wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gefährdet. Am Fahrzeug entstand unfallbedingt Totalschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell