POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag (12.01.2026) zwischen 23:45 und 23:50 Uhr in ein Gasthaus an der Lemgoer Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen eine Kassenschublade mit Bargeld sowie Geld aus einem Spielautomaten. Zeugen, die im Bereich der Lemgoer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

