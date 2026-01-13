PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wurstglas bei Einbruch in Wohnung gestohlen

Sömmerda (ots)

Wie der Polizei gestern (12.01.2026) mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte bereits am Donnerstag voriger Woche in eine Wohnung in Sömmerda ein. Die Diebe öffneten zunächst mit Gewalt die Eingangstür zur Wohnung eines 29-jährigen Mieters. Im Anschluss stahlen sie ein Glas Knackwurst im Wert von weniger als drei Euro. Der verursachte Sachschaden an der Wohnungstür konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden, wird aber den Wert der Beute bei weitem übersteigen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 09:01

    LPI-EF: Schwere Beute in Sömmerda

    Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende rückten Diebe in Sömmerda offenbar mit schwerem Gerät aus. Die Einbrecher durchtrennten zunächst den Zaun eines Firmengeländes in der Ehrhardtstraße. In der weiteren Folge stahlen sie zwei bis drei Tonnen Messingstangen aus einem Container und im Wert von etwa 15.000 Euro. Da die Täter vermutlich zum Abtransport mit einem Transporter oder Anhänger unterwegs gewesen waren, sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:40

    LPI-EF: Technischer Defekt verursacht Kellerbrand

    Erfurt (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden in den frühen Sonntagmorgenstunden in die Erfurter Innenstadt gerufen. Gegen 01:45 Uhr meldete ein Anwohner einen Brandausbruch in den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Schlösserstraße. Daraufhin löschte die Feuerwehr im Kellergeschoss den Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte vermutlich ein technischer Defekt einer Lampe den Brand verursacht. ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:22

    LPI-EF: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

    Erfurt (ots) - Donnerstagabend hatte es ein bislang unbekannter Einbrecher auf ein derzeit im Umbau befindliches Selbstbedienungsgeschäft in Erfurt abgesehen. Gegen 19:35 Uhr brach der Unbekannte in die Räumlichkeiten in der Stauffenbergallee ein und überdeckte zunächst die angebrachten Überwachungskameras mit Sprühfarbe. Im Anschluss brach er einen Zigarettenautomaten innerhalb des Ladens auf und stahl eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren