Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wurstglas bei Einbruch in Wohnung gestohlen

Sömmerda (ots)

Wie der Polizei gestern (12.01.2026) mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte bereits am Donnerstag voriger Woche in eine Wohnung in Sömmerda ein. Die Diebe öffneten zunächst mit Gewalt die Eingangstür zur Wohnung eines 29-jährigen Mieters. Im Anschluss stahlen sie ein Glas Knackwurst im Wert von weniger als drei Euro. Der verursachte Sachschaden an der Wohnungstür konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden, wird aber den Wert der Beute bei weitem übersteigen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (SO)

