Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs und knapp eine Fußgängerin verfehlt

Jena (ots)

Am Sonntag gegen 13:10 Uhr meldeten Zeugen, dass der Fahrer eines Pkw KIA nach dem Tankvorgang an einer Zapfsäule in Hermsdorf losfuhr und beinahe eine Fußgängerin angefahren habe. Zuvor sei der Mann "schwankend" in seinen Pkw eingestiegen. Besagtes Fahrzeug konnte durch eine Polizeistreife fahrend festgestellt und angehalten werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei den 57-jährigen Kraftfahrer einen Wert von 1,27 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus erfolgte. Aufgrund der Ausgangsmitteilung wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr gefertigt.

Die unbekannte Fußgängerin sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, telefonisch Kontakt mit der PI Saale-Holzland unter 0361574356210 aufzunehmen.

