LPI-J: Sachbeschädigung in Jena-West
Jena (ots)
An einer Schule in der Tatzendpromenade in Jena-West wurde der Polizei Jena am 20.02.26 eine Sachbeschädigung mitgeteilt. Hierbei wurden an einem Fenster Hebelspuren, sowie Sachschäden entdeckt. Tatzeitraum stellen die Abend-/Nachtstunden des 19/20.02. dar. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu den Tatumständen geben können, so melden Sie sich bitte unter 03641-810 beim ID Jena.
