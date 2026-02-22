PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung in Jena-West

Jena (ots)

An einer Schule in der Tatzendpromenade in Jena-West wurde der Polizei Jena am 20.02.26 eine Sachbeschädigung mitgeteilt. Hierbei wurden an einem Fenster Hebelspuren, sowie Sachschäden entdeckt. Tatzeitraum stellen die Abend-/Nachtstunden des 19/20.02. dar. Die Ermittlungen dauern an. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu den Tatumständen geben können, so melden Sie sich bitte unter 03641-810 beim ID Jena.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

