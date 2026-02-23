PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

Jena (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen in einem Fall von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen, wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wenigenjena bekannt. Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag über den in das Gebäude gewaltsam eingedrungen. Das gesamte Gebäude wurde nach Wertsachen durchsucht. Was tatsächlich gestohlen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unbekannt. Der entstandene Sachschaden der beim Einbruch entstanden ist, wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

