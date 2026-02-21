Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand in Industriebetrieb

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde um 07:58 Uhr mit dem Einsatzstichwort F-3-Industrie zu einem Brand innerhalb eines Industriebetriebs in der Papenberger Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich in einer Halle der Schalldämpfer einer Abluftanlage entzündet hatte.

Nach dem Stromlos-Schalten angrenzender Anlagenteile erfolgten Kühlmaßnahmen sowie im weiteren Verlauf die gezielte Brandbekämpfung mit einem C-Rohr. Parallel dazu kam im Außenbereich eine Drehleiter zum Einsatz, um das über das Dach führende Abluftrohr zu sichern bzw. zu kehren. Zum vollständigen Löschen des Brandes mussten Anlagenteile mit einem Trennschleifer geöffnet werden. Die Feuerwehr Remscheid wurde bei diesem Einsatz durch Feuerwehrkräfte des Betriebes unterstützt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid setzten sich aus einem Löschzug und einem Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Sonderlöschmittel der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheit Nord zusammen. Der Einsatz dauerte etwa eineinhalb Stunden; insgesamt kamen 33 Kräfte und 10 Fahrzeuge zum Einsatz. Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet erfolgte die Nachbesetzung der Feuer- und Rettungswache durch die Löscheinheit Lennep.

