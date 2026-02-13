Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Unbekannte zerstören Fahrkartenautomaten

Niederscheld/Dillenburg (ots)

Zwei unbekannte Personen sollen am Mittwoch (12.2./22:50 Uhr) am Bahnhof Niederscheld / Dillenburg zwei Fahrkartenautomaten zerstört haben.

Hierbei wurden die Displays zerstört, so dass diese nicht mehr nutzbar sind. Des Weiteren sollen zwei Vitrinen beschädigt worden sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter der Tel. 0561/816160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell