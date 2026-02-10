Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Lichtzeichenanlage am Bahnübergang beschädigt

Ober Ofleiten (Homberg/Ohm) (ots)

Am gestrigen Montag (9.2./14:03 Uhr) wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel darüber informiert, dass sich am Bahnübergang zwischen Nieder- und Ober-Ofleiden (Homberg/Ohm) eine defekte Lichtzeichenanlage befindet.

Die Streife der Bundespolizei konnte eindeutige Beschädigungen feststellen. Es fehlte das Glas des Rotlichts und das dazugehörige Andreaskreuz war verbogen.

Ein Fahrzeug das die Beschädigungen verursacht haben könnte, konnte nicht ausgemacht werden.

Ein Techniker der Deutschen Bahn AG konnte den Schaden vor Ort beheben. Die genaue Ereigniszeit sowie die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen eingeleitet und ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Wer Angaben machen kann wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell