Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Erfolgreiche Festnahme nach Handydiebstahl

Gießen (ots)

Am vergangenen Samstag (31.1./ 21:10 Uhr) suchte eine 27-Jährige das Bundespolizeirevier in Gießen auf und gab, dass ihre soeben das Handy gestohlen worden sei.

Die Beamten der Bundespolizei sahen sich umgehend die Kamerabilder an und konnten schnell erkennen, dass ein Mann in die Jackentasche der 27-jährigen Chinesin griff und das Handy entwendete.

Ein weiterer Mann lief in kurzen Abstand hinter dem Täter her und drehte sich mehrfach um, um zu sehen ob die Frau den Diebstahl bemerkt hatte.

Beide Personen waren den Beamten bekannt, so dass schnell der Wohnort der Beiden ermittelt wurde.

Die Beamten suchten den Wohnort der beiden Männer auf und durchsuchten diese.

Bei der Durchsuchung konnten neben dem entwendeten Handy auch weiteres Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die beiden 26 und 43 aus Algerien stammende Männer wurden festgenommen und am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Dieser entschied das beide Männer zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt Gießen einzuliefern sind.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

