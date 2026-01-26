Bundespolizeiinspektion Kassel
BPOL-KS: Fahrscheinkontrolle endet mit Ohrfeigen
Niederwalgern (Marburg-Biedenkopf) (ots)
Zwei Personen benutzten am vergangenen Sonntag (25.1./15:00 Uhr) HLB 24719, von Anzefahr nach Niederwalgern. Bei einer Fahrscheinkontrolle zeigten sie die Fahrkarte einer anderen Personen vor.
Daraufhin sollten der 29-jähriger Syrer und der 23-jährige Algerier den Zug in Niederwalgern verlassen.
Da sie nicht bereit waren auszusteigen gerieten sie mit dem Zugbegleiter in Streit. In Folge dessen sollen beide Personen den 61-Jährigen Zugbegleiter geohrfeigt haben. Dieser soll sich ebenso mit Ohrfeigen zur Wehr gesetzt haben.
Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen traf alle beteiligten Personen vor Ort an und nahm die beiden Schläger mit zur Dienststelle.
Zeugen gesucht!
Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.Nr.: 0561 816 160 zu melden.
