Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Bahnhof Fulda

Fulda (ots)

Am Montagabend (19.01.) kam es gegen 17:30 Uhr im Personentunnel des Bahnhofs Fulda zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 37-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 27- jährige Täter der Geschädigten ohne ersichtlichen Grund mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben.

Die Tathandlung wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen beobachtet, der den Täter festhielt und Mitarbeitern der Deutsche Bahn Sicherheit GmbH übergab.

Die Hintergründe für die Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Geschädigte wurde durch den Angriff nicht verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel ermittelt wegen Körperverletzung und bittet den oben genannten Zeugen beziehungsweise weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0561-81616 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell