Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: LKW fährt Schranke ab

Cölbe (Marburg-Biedenkopf) (ots)

Ein LKW hat am gestrigen Montag (26.1./09:45 Uhr) eine Schranke auf der Strecke von Kreuztal nach Cölbe abgefahren.

Der Lokführer der Regionalbahn 23157 konnte erkennen, dass ein roter LKW mit Anhänger den Schrankenbaum abriss und weiterfuhr.

Auf der Plane des Anhängers war, laut Aussage, ein gelber Schriftzug angebracht, der aber nicht zu lesen war.

Die Regionalbahn konnte ohne Beschädigungen weiterfahren. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel. Nr.: 0561 816 160 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell