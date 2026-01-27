PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Golf löst Schnellbremsung aus

Fritzlar (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Ein schwarzer Golf überquerte am gestrigen Montag (26.1./20:38 Uhr) einen unbeschrankten Bahnübergang zwischen Fritzlar und Bad Wildungen.

Offensichtlich übersah er dabei die herannahende Regionalbahn 23131, auf der Fahrt von Wabern nach Bad Wildungen.

Diese musste eine Schnellbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

In der Regionalbahn befanden sich 10 Reisende, die durch die Schnellbremsung nicht verletzt wurden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Golf oder dem Fahrer machen kann wird gebeten sich unter der Tel.Nr.: 0561/816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

