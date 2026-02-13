PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann entblößt sich im Zug

Kassel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.2./06:00 Uhr) soll sich ein 38-jähriger im Regionalexpress entblößt haben.

Die Zugbegleiterin verständigte die Bundespolizeiinspektion Kassel und teilte mit, dass sich im Regionalexpress 30, von Marburg nach Kassel, ein Mann befindet der den Zug nicht verlassen will. Als eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel vor Ort eintraf, trafen sie den 38-jährigen Deutschen und die Zugbegleiterin im Regionalexpress an.

Hier schilderte die Zugbegleiterin, dass der Mann sich strickt weigerte den Zug zu verlassen. Des Weiteren sei sie durch eine Reisende angesprochen worden, die ihr mitteilte, dass sich der Mann vor dem Halt Kassel-Wilhelmshöhe entblößte und an seinem Glied manipulierte. Die Mitteilerin habe sich dann schnellen Schrittes Richtung Ausgang entfernt.

Die Streife forderte den Mann auf, den Zug zu verlassen, jetzt kam er der Aufforderung nach. Vor Ort wurden alles polizeilichen Maßnahmen getroffen und er 38-Jährige konnte den Kulturbahnhof verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder die unbekannte Mitteilerin kennt, wird gebeten, sich unter der Tel.: 0561 / 816 160 zu melden!

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 13:12

    BPOL-KS: Mann will Beamte mit Schottersteinen bewerfen

    Gießen (ots) - Bereits am vergangen Montag (9.2., um 16:55 Uhr) wurde ein Junger Mann am Gießener Hauptbahnhof durch eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen kontrolliert. Zuvor hatte er einen Zug ohne Fahrschein benutzt. Während der Kontrolle flüchtete der Mann in den Gleichbereich. Unverzüglich veranlassten die Beamten der Bundespolizei eine Gleissperrung. Der 21-jähriger Syrer hob mehrere Schottersteine auf ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:31

    BPOL-KS: Lichtzeichenanlage am Bahnübergang beschädigt

    Ober Ofleiten (Homberg/Ohm) (ots) - Am gestrigen Montag (9.2./14:03 Uhr) wurde die Bundespolizeiinspektion Kassel darüber informiert, dass sich am Bahnübergang zwischen Nieder- und Ober-Ofleiden (Homberg/Ohm) eine defekte Lichtzeichenanlage befindet. Die Streife der Bundespolizei konnte eindeutige Beschädigungen feststellen. Es fehlte das Glas des Rotlichts und das dazugehörige Andreaskreuz war verbogen. Ein Fahrzeug ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:06

    BPOL-KS: Nach Diebstahl bedroht und geohrfeigt

    Wetzlar (ots) - In der Pressemitteilung vom 30.1.2026 handelt es sich bei der Tatörtlichkeit um den Bahnhof Wetzlar, nicht wie ursprünglich angegeben um den Bahnhof Marburg. Am gestrigen Donnerstag (29.1./16:15 Uhr) soll ein unbekannter Mann in einem Geschäft im Bahnhof Wetzlar eine Dose Bier und zwei Feuerzeuge gestohlen haben. Dabei wurde er von zwei Männern beobachtet. Die beiden Männer teilten den Vorfall einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren