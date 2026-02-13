Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann entblößt sich im Zug

Kassel (ots)

Am gestrigen Donnerstag (12.2./06:00 Uhr) soll sich ein 38-jähriger im Regionalexpress entblößt haben.

Die Zugbegleiterin verständigte die Bundespolizeiinspektion Kassel und teilte mit, dass sich im Regionalexpress 30, von Marburg nach Kassel, ein Mann befindet der den Zug nicht verlassen will. Als eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kassel vor Ort eintraf, trafen sie den 38-jährigen Deutschen und die Zugbegleiterin im Regionalexpress an.

Hier schilderte die Zugbegleiterin, dass der Mann sich strickt weigerte den Zug zu verlassen. Des Weiteren sei sie durch eine Reisende angesprochen worden, die ihr mitteilte, dass sich der Mann vor dem Halt Kassel-Wilhelmshöhe entblößte und an seinem Glied manipulierte. Die Mitteilerin habe sich dann schnellen Schrittes Richtung Ausgang entfernt.

Die Streife forderte den Mann auf, den Zug zu verlassen, jetzt kam er der Aufforderung nach. Vor Ort wurden alles polizeilichen Maßnahmen getroffen und er 38-Jährige konnte den Kulturbahnhof verlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht!

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann oder die unbekannte Mitteilerin kennt, wird gebeten, sich unter der Tel.: 0561 / 816 160 zu melden!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell