Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann will Beamte mit Schottersteinen bewerfen

Gießen (ots)

Bereits am vergangen Montag (9.2., um 16:55 Uhr) wurde ein Junger Mann am Gießener Hauptbahnhof durch eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen kontrolliert. Zuvor hatte er einen Zug ohne Fahrschein benutzt.

Während der Kontrolle flüchtete der Mann in den Gleichbereich. Unverzüglich veranlassten die Beamten der Bundespolizei eine Gleissperrung.

Der 21-jähriger Syrer hob mehrere Schottersteine auf und holte zum Wurf gegen die Beamten aus.

Auf Ansprachen der Beamten reagierte der Mann nicht.

Die Beamten begaben sich ins Gleis um ihn aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Die Gleissperrung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt. Aus diesem Grund und weil der 21-Jährige sich wehrte musste der erste Versuch abgebrochen werden und die Beamten verließen den Gleisbereich.

Da der Syrer immer weiter Steine aufhob, sich extrem aggressiv verhielt und auf Ansprachen nicht reagierte setzte ein Beamter Pfefferspray ein.

Daraufhin konnte der Mann aus dem Gleisbereich entfernt und festgenommen werden.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitt der Mann sowie mehrere Beamte leichte Augenreizungen, eine Beamtin verletzte sich zudem leicht am Knie, blieb aber dienstfähig.

Der Syrer wurde zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht und von dort in die Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Entgegen der aktuellen Berichterstattung auf den sozialen Netzwerken, führte die Person kein Messer mit sich und es wurde auch kein Distanz Elektro Impuls Gerät seitens der Polizei eingesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

