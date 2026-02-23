LPI-J: Berauschter Schlaf
Saale-Holzland (ots)
Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Pflegedienstes meldete Sonntagmorgen eine augenscheinlich betrunkene und schlafende Person auf einer Wiese in Hermsdorf. Die hinzugerufene Polizei konnte einen 38-jährigen Mann feststellen. Aufgrund des scheinbar stark alkoholisierten Zustandes war der Mann kaum ansprechbar. Die 40-jährige Anruferin hatte bereits einen Rettungswagen informiert. Der Mann kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell