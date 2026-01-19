PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Reisebus mit Kindern verunglückt

Schleiz (ots)

Im Bereich der Autobahn 9 an der Anschlussstelle Schleiz ist heute Mittag ein Reisebus, aus Berlin kommend, mit mehreren Schulkindern im Alter von 12 bis 14 Jahren verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war das Fahrzeug beim Abfahren von der Autobahn von der Straße abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und auf die Seite gekippt. Dabei wurden etwa 40 Kinder und fünf Erwachsene leicht verletzt. Der überwiegende Teil der Schüler erlitt einen Schock. Sie wurden zur weiterführenden Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Eine erwachsene Person musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Gegenwärtig ist die Abfahrt Schleiz voll gesperrt. Auf der Autobahn kommt es gegenwärtig durch den Unfall zu keinen Behinderungen. Die Maßnahmen von Polizei und Feuerwehr dauern weiter an. Zudem kommt ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. Betroffene Eltern sollen sich bitte an der Betreuungsstelle am Feuerwehrgerätehaus in Schleiz, Oschitzer Straße einfinden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56-1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

