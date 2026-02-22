Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 33-Jähriger flüchtete erfolglos mit seinem PKW vor der Polizei

Hamm (Sieg) (ots)

Am 22.02.2026 gegen 03:25 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Bereich Fürthen und Hamm Verkehrskontrollen durch. In diesem Zusammenhang konnte ein PKW festgestellt werden, der auf der B256 im Bereich der Auermühle, einer VK unterzogen werden sollte. Der Fahrzeugführer folgte dem Streifenwagen bis unmittelbar vor die Kontrollörtlichkeit, wendete jedoch seinen PKW und flüchtete mit einer für ihn maximal erreichbaren Geschwindigkeit in Fahrtrichtung NRW. Während der eingeleiteten Verfolgung wurden die eingeschalteten Anhaltesignale durch den Beschuldigten missachtet. Das Fahrzeug konnte wenige Kilometer später gestoppt und einer entsprechenden Kontrolle unterzogen werden. Der 33-Jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand deutlich unter der Einwirkung harter Betäubungsmittel, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Der Beschuldigte hat sich nun diversen Ermittlungsverfahren zu stellen.

