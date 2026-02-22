PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 18 Jähriger Fahrzeugführer fällt erneut mit Betäubungsmitteln im Straßenverkehr auf

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, 22.02.2026, gegen 23:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen durch. Hierbei konnte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Der 18 Jährige ist bereits wenige Wochen zuvor gleichgelagert in Erscheinung getreten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

