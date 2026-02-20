Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt

Betzdorf (ots)

Auch am 19.02.2026 führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf im Rahmen von Fußstreifen wieder umfangreiche Kontrollmaßnahmen durch.

Hierbei fiel am frühen Nachmittag zunächst ein PKW VW auf, welcher verbotswidrig die Fußgängerzone befuhr. Im Rahmen der aus diesem Grund durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 47-jährige Fahrzeugführer nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Im Bereich des Bahnhofs fand eine der Fußstreifen später bei einem 19-jährigen eine aufgrund ihres Fassungsvermögens nicht handelsfähige somit unerlaubte elektrische Zigarette. Bei einem 17-jährigen Begleiter wurden kleine Mengen Cannabis aufgefunden. Beide Rauchwaren wurden durch die Polizei sichergestellt.

Gegen Abend konnte in der Decizer Straße ein 23-jähriger einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dabei fiel auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Koblenz vorlag. Erst nach seiner Festnahme konnte der 23-jährige über Angehörige den zur Abwendung der Vollstreckung geforderten Geldbetrag aufbringen, sodass er im Anschluss wieder aus der Maßnahme entlassen wurde.

Zahlreiche weitere Kontrollen verliefen ohne Beanstandungen.

