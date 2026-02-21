Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Motorrads

Puderbach (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, kam es im Zeitraum von ca. 02:30 Uhr bis 02:50 Uhr zu einem Diebstahl eines Motorrades. Bislang unbekannte Täter entwendeten das unter einem Carport abgestellt Motorrad der Marke Kawasaki, Modell Z900, Farbe schwarz, Kennzeichen NR-NW150. Das Motorrad war mittels zweier Metallketten an einem Pfeiler gesichert. Die bislang unbekannten Täter demontierten den Vorderreifen und entwendeten das Krad. Es ist davon auszugehen, dass es unweit des Tatorts aufgeladen wurde.

Zeugen, die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

