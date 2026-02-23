PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung am Vogelstang-See - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagvormittag informierten mehrere Personen die Polizei darüber, dass die am Vortag gepflanzten Bäume am Rande des Fußwegs um den Vogelstang-See durch Unbekannte gewaltsam aus der Erde gerissen wurden. Zudem entfernte die Täterschaft die zugehörigen Baumpfähle und ließ diese auf dem Gehweg zurück.

Der Vandalismus betraf insgesamt sechs Bäume. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen und/oder zu den Tätern mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

