Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - vier Personen leicht verletzt

Mannheim (ots)

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von fast 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen am Freitagabend in der Mannheimer Neckarstadt.

Ein 21-jähriger Mann war kurz nach 23:00 Uhr mit seinem Mercedes auf der rechten Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in Höhe der Straße Schafweide fuhr er einer 36-jährigen Citroën-Fahrerin, die aufgrund einer rotlichtzeigenden Ampel wartete, ungebremst ins Heck.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroën auf den davor stehenden Ford eines 21-Jährigen geschoben und drehte sich dabei um 180 Grad um die eigene Achse. Bei der Drehung streifte der Citroën zudem einen auf der linken Fahrspur stehenden Citroën eines 46-jährigen Mannes.

Bei dem Unfall erlitten der Fahrer des Ford sowie drei Mitfahrende in den anderen Fahrzeugen leichte Verletzungen und mussten sich in Krankenhäusern untersuchen und behandeln lassen.

Der Citroën der 36-jährigen Frau sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen waren zeitweise Straßensperrungen erforderlich. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell