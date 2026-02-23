PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Laptop aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Sonntag mehrere Gegenstände aus einem im Quadrat U 6 geparkten Auto. Bislang ist unklar, wie in das Fahrzeug eingedrungen wurde. Aus dem Innenraum wurden ein Laptop, eine Dockingstation, zwei Bildschirme sowie eine dunkelblaue Jacke gestohlen. Der Wert der Gegenstände wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:00

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen - vier Personen leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von fast 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit vier beteiligten Fahrzeugen am Freitagabend in der Mannheimer Neckarstadt. Ein 21-jähriger Mann war kurz nach 23:00 Uhr mit seinem Mercedes auf der rechten Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. An der Ampel in ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:00

    POL-MA: Mannheim: Kabeldiebe festgenommen

    Mannheim (ots) - Am Sonntagnachmittag wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die sich unbefugt auf einer Baustelle in der Schlachthofstraße aufhielten. Zwei Streifen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt konnten vier Tatverdächtige um kurz nach 14 Uhr dort auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass sie Kabel von der umzäunten Baustelle stehlen wollten. Die genaue Schadenshöhe steht noch ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 14:37

    POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigung am Vogelstang-See - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Freitagvormittag informierten mehrere Personen die Polizei darüber, dass die am Vortag gepflanzten Bäume am Rande des Fußwegs um den Vogelstang-See durch Unbekannte gewaltsam aus der Erde gerissen wurden. Zudem entfernte die Täterschaft die zugehörigen Baumpfähle und ließ diese auf dem Gehweg zurück. Der Vandalismus betraf insgesamt sechs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren