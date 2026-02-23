Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Laptop aus Auto gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Sonntag mehrere Gegenstände aus einem im Quadrat U 6 geparkten Auto. Bislang ist unklar, wie in das Fahrzeug eingedrungen wurde. Aus dem Innenraum wurden ein Laptop, eine Dockingstation, zwei Bildschirme sowie eine dunkelblaue Jacke gestohlen. Der Wert der Gegenstände wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/ 1258-0 zu melden.

