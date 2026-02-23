PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr klingelten zwei bisher unbekannte Männer an der Tür einer Seniorin in der Mönchstraße. Unter dem Vorwand, die Leitungen überprüfen zu müssen, verschafften sich die Trickbetrüger Zutritt zur Wohnung. Während einer der Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte sein Komplize unterdessen die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem der Unbekannte Bargeld und Schmuck im Wert von etwa 2.000 Euro an sich genommen hatte, flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Kurz darauf bemerkte die Seniorin den Diebstahl und wandte sich an eine Nachbarin, die den Notruf der Polizei wählte.

Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 77769-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

   - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur
     bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der 
     Stadtwerke.
   - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die 
     Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür 
     gegenseitig Beistand zu leisten.
   - Geben Sie nie Auskunft über ihr Vermögen oder Wertgegenstände.- 
     Übergeben Sie Unbekannten niemals Bargeld oder Wertsachen. Das 
     gilt auch für vermeintliche Vertrauenspersonen wie 
     Behördenmitarbeiter.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer die Polizei!

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

