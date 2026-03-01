Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen gesucht nach Steinwurf auf die Autobahn A81

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 28.02.2026 um 10:10 Uhr, wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand von der Autobahnbrücke im "Korntaler Weg" bei Korntal-Münchingen durch bislang unbekannte Personen ein etwa faustgroßer Stein auf die Autobahn A81 geworfen.

Ein auf der Autobahn in Richtung Stuttgart fahrender Pkw wurde durch den herabgeworfenen Stein an der Windschutzscheibe getroffen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000,00 Euro.

Bei den Tätern soll es sich mutmaßlich um zwei bis drei Personen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei in Stuttgart-Vaihingen unter Tel.: 0711/6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

