Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet Bingen am Rhein

Bingen am Rhein (ots)

Am Sonntag, 15.02.2026 wurden der Polizeiinspektion Bingen zwei Wohnungseinbrüche gemeldet.

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schwimmbad" kam es im Zeitraum von 15.02.2026, 03:15 Uhr - 14:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Erdgeschoßwohnung. Die bislang unbekannten Täter hebelten eine Balkontür auf, um in die Wohnung einzudringen und diese nach potenziellem Diebesgut zu durchwühlen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden hierbei mehrere Armbanduhren entwendet.

Unweit des erstgenannten Tatortes kam es in der Saarlandstraße zu einem weiteren Einbruchsversuch in eine Erdgeschoßwohnung. Die bislang unbekannten Täter verursachten mehrere Hebelbeschädigungen an einer Balkontür. Der Einstieg in das Objekt gelang hierbei nicht. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 13.02.2026, 19:00 Uhr - 15.02.2026, 16:45 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den aufgeführten Wohnungseinbrüchen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671 88110 melden.

In diesem Zusammenhang wird erneut auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchschutzberatung über das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz (Tel. 06131-6531164, E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de) hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell