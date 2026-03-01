Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Einbruch in eine Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Am 01.03.2026 gegen 0:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in Bondorf ein. Die Flucht konnte durch zwei Augenzeugen beobachtet werden, welche die Polizei verständigten. Der Täter konnte durch die Zeugen als männlich, dunkel gekleidet mit einem Mantel, stabil gebaut und circa 170 cm groß beschrieben werden. Das entwendete Diebesgut aus dem aufgebrochenen Tresor beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum genannten Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäufelden unter der Telefonnummer 07032 954910 oder über die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell