POL-KLE: Kleve - Einbruch in Vereinsheim an der Bresserbergstraße

Inhalt von vier Cola-Kästen entwendet

Am Freitag (20. Februar 2026) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Vereinsheim an der Bresserbergstraße in Kleve gemeldet. Bisher unbekannte Täter brachen zunächst eine Glastür gewaltsam auf und gelangten so ins das Gebäude. Sie entwendeten vier Kästen Cola, wobei sie nur die Flaschen entnahmen und die Kästen in ein Gebüsch wenige Meter vom Gebäude entfernt warfen. Die Tat hat sich vermutlich in der Zeit zwischen Donnerstag (19. Februar 2026), 21:45 Uhr und Freitag (20. Februar 2026), 10:30 Uhr ereignet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich des Sportgeländes an der Bresserbergstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

