POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geschäftseinbruch an der Ecke Großer Löwe/Hühnerstraße
Emmerich am Rhein (ots)
Im Emmerich am Rhein kam es in der Zeit von Freitag (20 Februar 2026), 17:30 Uhr bis Samstag (21. Februar 2026), 11:57 Uhr, zu einem Einbruch in ein Ladenlokal an der Straße Großer Löwe. Bisher unbekannte Täter hatten den Glaseinsatz der Eingangstür gewaltsam beschädigt und sich dadurch Zutritt zum Antikgeschäft verschafft. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten, u.a. die zur Hühnerstraße gelegenen Auslagen der Schaufenster. Ob und was ggf. entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Großer Löwe/Hühnerstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)
