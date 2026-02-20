Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Ladenlokal: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Donnerstag (19. Februar 2026) kam es zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Hagsche Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Ladenlokals (Gastronomie) ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

