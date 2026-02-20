Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Terrassentür beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Goch-Hommersum (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (18. Februar 2026), 13:00 Uhr und Donnerstag (19. Februar 2026), 13:30 Uhr kam es am Hooge Weg in Goch zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell