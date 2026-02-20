Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Automat beschädigt: Täter entwendet Bargeld und wird videografiert

Kleve (ots)

Am Donnerstag (19. Februar 2026) beschädigte ein männlicher Täter gegen 03:50 Uhr einen Automaten in den Räumlichkeiten eines Automatenkiosk. Der Täter sucht den Kiosk an der Hoffmannallee in Kleve auf, beschädigte den Automaten und entwendete eine unbekannte Menge an Bargeld. Aufgrund der Bilder einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 175 bis 180 cm groß - hellbrauner Vollbart - kräftige Statur - schwarze Jacke - schwarze Hose - schwarze Sneaker

Zeugenhinweise werden durch die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell