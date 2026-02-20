PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 20.02.2026, 08:04 Uhr: Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der B9

Kranenburg (ots)

Am heutigen Freitag (20. Februar 2026) kam es gegen 07:20 Uhr an der B9 in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit einem schwarzen Volvo die B9 in Fahrtrichtung Nimwegen und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Beim Überholvorgang kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw (schwarzer Hyundai), welcher die B9 aus Fahrtrichtung Niederlande kommend befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Volvo zurückgeschleudert und kollidierte mit dem Lkw. Der 43-jährige Mann aus Kranenburg erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein 38-jähriger Mann aus Groesbeek (Niederlande), der im schwarzen Hyundai unterwegs gewesen war, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der 52-jährige polnische Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An der Unfallstelle wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt und die Angehörigen durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Die Unfallstelle war zwischen der Höhe Frasselter Weg (Zubringer B504) und der Hauptstraße (aus Fahrtrichtung Niederlande kommend) bis kurz nach 15:00 Uhr vollgesperrt. Die beiden Pkws als auch der Lkw wurden sichergestellt und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:22

    POL-KLE: Kleve - Automat beschädigt: Täter entwendet Bargeld und wird videografiert

    Kleve (ots) - Am Donnerstag (19. Februar 2026) beschädigte ein männlicher Täter gegen 03:50 Uhr einen Automaten in den Räumlichkeiten eines Automatenkiosk. Der Täter sucht den Kiosk an der Hoffmannallee in Kleve auf, beschädigte den Automaten und entwendete eine unbekannte Menge an Bargeld. Aufgrund der Bilder einer Überwachungskamera kann der Täter wie folgt ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:21

    POL-KLE: Kleve - Einbruch in Ladenlokal: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Kleve (ots) - Am Donnerstag (19. Februar 2026) kam es zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr an der Hagsche Straße in Kleve zu einem Einbruch. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Ladenlokals (Gastronomie) ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp) ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:20

    POL-KLE: Goch - Terrassentür beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein

    Goch-Hommersum (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (18. Februar 2026), 13:00 Uhr und Donnerstag (19. Februar 2026), 13:30 Uhr kam es am Hooge Weg in Goch zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren