Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Nachtragsmeldung zur Meldung vom 20.02.2026, 08:04 Uhr: Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der B9

Kranenburg (ots)

Am heutigen Freitag (20. Februar 2026) kam es gegen 07:20 Uhr an der B9 in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 43-jähriger Mann aus Kranenburg befuhr mit einem schwarzen Volvo die B9 in Fahrtrichtung Nimwegen und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Beim Überholvorgang kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Pkw (schwarzer Hyundai), welcher die B9 aus Fahrtrichtung Niederlande kommend befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der schwarze Volvo zurückgeschleudert und kollidierte mit dem Lkw. Der 43-jährige Mann aus Kranenburg erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Ein 38-jähriger Mann aus Groesbeek (Niederlande), der im schwarzen Hyundai unterwegs gewesen war, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Der 52-jährige polnische Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An der Unfallstelle wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt und die Angehörigen durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Die Unfallstelle war zwischen der Höhe Frasselter Weg (Zubringer B504) und der Hauptstraße (aus Fahrtrichtung Niederlande kommend) bis kurz nach 15:00 Uhr vollgesperrt. Die beiden Pkws als auch der Lkw wurden sichergestellt und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

