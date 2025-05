Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Projektwoche "Erste Hilfe und Brandschutz" in der Grundschule Drevenack

Hünxe (ots)

In der vergangenen Woche begleitete die Einheit Drevenack eine ganze Projektwoche der Otto-Pankok-Grundschule zum Thema "Erste Hilfe und Brandschutz". Die Lehrerinnen bereiteten die Projektwoche gemeinsam mit Einsatzkräften der Einheit Drevenack, die hauptberuflich im Rettungsdienst tätig sind, mit viel Engagement über mehrere Wochen hinweg intensiv vor. Die Einheit begleitete die Woche dann ebenfalls im Unterricht.

Insgesamt konnten rund 80 Kinder der zweiten und vierten Klassen erreicht und ausgebildet werden. Während sich die zweiten Klassen mit einer Vielzahl von Notfallsituationen und dem Anlegen von Verbänden beschäftigten, setzten sich die Mädchen und Jungen der vierten Klassen sogar bereits mit der Funktion von Herz und Lunge auseinander. Sie lernten, wie ein Defibrillator eingesetzt wird, und trainierten unter enger Begleitung die Herzdruckmassage. Zum Thema Brandschutz erfuhren die Kinder neben der Bedeutung von Rauchmeldern auch vieles über das richtige Verhalten im Brandfall, wie man einen Notruf absetzt und welche Methoden es gibt, um ein Feuer zu löschen. Abgerundet wurde der Unterricht selbstverständlich durch die Besichtigung des mitgebrachten Löschfahrzeugs.

Die Brandschutzerziehung wird konzeptionell in den zweiten und vierten Klassen der Drevenacker Grundschule durchgeführt, sodass jedes Kind die Inhalte in seiner Grundschulzeit zweimal erfährt. Seit letztem Jahr wurde das Programm um das Thema "Erste Hilfe" erweitert und von einem Tag auf eine Projektwoche ausgedehnt. Auch in den anderen Ortsteilen wird die Brandschutzerziehung in einem ähnlichen Rahmen durchgeführt, der sich an den bereits bewährten Konzepten orientiert.

