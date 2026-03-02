POL-LB: Herrenberg: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (28.02.2026) 19:30 Uhr und Sonntag (01.03.2026) 07:15 Uhr vier Allwetterkompletträder aus einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Raistinger Straße in Herrenberg. Der Alufelgen-Reifensatz der Marke Mercedes hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.
