Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Kompletträder aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (28.02.2026) 19:30 Uhr und Sonntag (01.03.2026) 07:15 Uhr vier Allwetterkompletträder aus einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Raistinger Straße in Herrenberg. Der Alufelgen-Reifensatz der Marke Mercedes hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

