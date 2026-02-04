Polizei Wuppertal

POL-W: W Raubversuch in der Feldstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2026, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Feldstraße zu einem versuchten Raub. Eine 62-jährige Frau wurde durch einen Unbekannten angesprochen, als sie die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße aufschloss. Nach wenigen Sekunden versuchte der Täter der Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte er aus dem Eingangsbereich rücklings auf die Straße und flüchtete auf einem E-Scooter in Richtung Sternstraße. Die 62-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der Täter wird als circa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70m groß und sehr schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Oberlippenbart, eine Baseballkappe mit grünem Schirm, einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

