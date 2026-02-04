PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Raubversuch in der Feldstraße - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am 03.02.2026, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Feldstraße zu einem 
versuchten Raub.

Eine 62-jährige Frau wurde durch einen Unbekannten angesprochen, als 
sie die Tür eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße aufschloss. 
Nach wenigen Sekunden versuchte der Täter der Frau die Handtasche zu 
entreißen. Dabei stürzte er aus dem Eingangsbereich rücklings auf die
Straße und flüchtete auf einem E-Scooter in Richtung Sternstraße. 

Die 62-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Der Täter wird als circa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70m groß und 
sehr schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen 
Oberlippenbart, eine Baseballkappe mit grünem Schirm, einen dunklen 
Kapuzenpullover sowie eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 
bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 10:42

    POL-W: W Folgemeldung - Zeugenaufruf - Unfall mit einem Linienbus

    Wuppertal (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses im Einmündungsbereich Märkische Straße und Marklandstraße vom 27.01.2026 (gegen 19:30 Uhr), bittet das Verkehrskommissariat Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Pressemeldung vom 28.01.2026 (13:54 Uhr): W Unfall mit ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 15:58

    POL-W: SG Verkehrsunfall in Ohligs

    Wuppertal (ots) - Am 03.02.2026, gegen 09:00 Uhr, kam es auf der Bonner Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Ohligser Straße auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Bonner Straße, als eine 41-jährige Frau mit ihrem Opel Adam aus der Nußbaumstraße auf die Bonner Straße einbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen, die durch Rettungskräfte behandelt wurden. Der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:38

    POL-W: RS Autofahrer in Lennep flüchtet vor der Polizei

    Wuppertal (ots) - Gestern Morgen (02.02.2026, 10:15 Uhr) flüchtete ein bislang Unbekannter mit seinem Auto in Remscheid vor der Polizei. Einer Streifenbesatzung fiel der verdächtige Passat im Bereich einer Tankstelle an der Ringstraße auf. Als Fahrzeug und Fahrer kontrolliert werden sollten, beschleunigte der Fahrer trotz händischer Anhaltezeichen und flüchtete in Richtung Talsperrenweg. Die Beamten eilten zu ihrem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren