Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auslösung von Brandmeldeanlage führt zu Panik in Einkaufszentrum

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (28.02.2026) löste eine bislang unbekannte Person die Brandmeldeanlage eines Einkaufszentrums in der Marstallstraße in Ludwigsburg aus, mutmaßlich ohne, dass es hierfür einen Grund gegeben hätte. Als die Polizei gegen 18.15 Uhr das Objekt erreichte, hatte die Feuerwehr bereits mit den Räumungsmaßnahmen begonnen. Im Inneren des Einkaufszentrums hatte sich unter den Besucherinnen und Besuchern aus bislang unbekannter Ursache das Gerücht über eine Schießerei im Objekt verbreitet. Dies führte dazu, dass sich Personen unter anderem in das Treppenhaus zurückzogen, um dort Schutz zu suchen, so dass die Räumung nicht systematisch erfolgen konnte. Letztlich gelang es beruhigend auf die Besucherinnen und Besucher einzuwirken, so dass alle 400 bis 500 Personen das Gebäude verließen. Die Überprüfung des Gebäudes ergab letztlich, dass es zu keinem Brand oder sonstigem schädigen Ereignis gekommen war. Gegen 18.45 Uhr konnte das Einkaufszentrum den Betrieb wieder regulär aufnehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Missbrauchs von Nothilfemitteln aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

