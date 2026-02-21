PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 72-jähriger Mann aus Rostocker Klinikum vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots)

Seit dem 20.02.206, 15:00 Uhr wird Herr Erwin Ziel aus Rostock vermisst. Aufgrund einer Demenzerkrankung ist Herr Ziel nicht mehr örtlich orientiert und benötigt Hilfe. Er wurde zuletzt am Freitag den 20.02.2026 gegen 15:00 Uhr im Klinikum gesehen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link: https://t1p.de/fm4rq, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

Hinweise nimmt die Polizei Rostock unter 0381 4916 2224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Marcus Rode

Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

