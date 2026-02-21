POL-HRO: 72-jähriger Mann aus Rostocker Klinikum vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Rostock (ots)
Seit dem 20.02.206, 15:00 Uhr wird Herr Erwin Ziel aus Rostock vermisst. Aufgrund einer Demenzerkrankung ist Herr Ziel nicht mehr örtlich orientiert und benötigt Hilfe. Er wurde zuletzt am Freitag den 20.02.2026 gegen 15:00 Uhr im Klinikum gesehen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link: https://t1p.de/fm4rq, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.
Hinweise nimmt die Polizei Rostock unter 0381 4916 2224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Marcus Rode
Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock
