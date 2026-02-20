Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Toter aus Alter Ziegelei in Hagenow identifiziert - Löschung einer Öffentlichkeitsfahndung

Hagenow (ots)

Die Identität der vor einer Woche entdeckten Leiche in der Alten Ziegelei in Hagenow (wir informierten) konnte nun zweifelsfrei geklärt werden. Demnach handelt es sich um den seit Anfang Februar vermissten 45-jährige Mann aus Hagenow. Bezüglich der Todesursache schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

