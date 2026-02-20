PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Toter aus Alter Ziegelei in Hagenow identifiziert - Löschung einer Öffentlichkeitsfahndung

Hagenow (ots)

Die Identität der vor einer Woche entdeckten Leiche in der Alten Ziegelei in Hagenow (wir informierten) konnte nun zweifelsfrei geklärt werden. Demnach handelt es sich um den seit Anfang Februar vermissten 45-jährige Mann aus Hagenow. Bezüglich der Todesursache schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.

Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:03

    POL-HRO: 44-Jähriger verunfallt in vergangener Nacht schwer in der Ortschaft Dutzow

    Kneese/Landkreis Nordwestmecklenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es gegen 01 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Dutzow in der Gemeinde Kneese, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wurde. Laut der vorliegenden polizeilichen Erkenntnisse befuhr der 44-Jährige zunächst die Groß Thurower Straße aus Sandfeld kommend in Richtung Dutzow. In ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:41

    POL-HRO: Fahrzeug kommt aufgrund von Straßenglätte von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

    Mistorf/Landkreis Rostock (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:10 Uhr in Mistorf im Landkreis Rostock zu einem schweren, glättebedingten Verkehrsunfall. Laut des vorliegenden Unfallberichts befuhr ein 21-Jähriger mit einem VW Polo die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung des Ortseingangs Mistorf als er offenbar auf winterglatter Fahrbahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren