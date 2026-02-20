Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in zwei Fahrzeuge in Rostock - Kriminalpolizei ermittelt

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem es am gestrigen Donnerstag im Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide zu zwei Aufbrüchen von Fahrzeugen gekommen ist.

Zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr hatte ein Mann seinen Pkw vor einem Pflegeheim im Bereich Stadtweide abgestellt, um Angehörige zu besuchen. Als er zu seinem Mercedes zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Seitenscheibe sowie den Diebstahl seiner Geldbörse aus dem Fahrzeuginneren fest und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf.

Abenfalls gestern Abend kam es im Bereich Am Waldessaum zu einem weiteren, ähnlich gelagerten Fall. Gegen 22:15 Uhr bemerkte ein Zeuge ein geparktes Fahrzeug mit beschädigter Seitenscheibe und informierte die Polizei. Ob und welche Gegenstände aus diesem Fahrzeug entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Rostocker Kriminalpolizei geführt werden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen - insbesondere nicht sichtbar im Innenraum. Darüber hinaus sollten abgestellte Fahrzeuge stets ordnungsgemäß verschlossen und nach Möglichkeit an gut einsehbaren sowie beleuchteten Orten geparkt werden.

