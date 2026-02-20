PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 44-Jähriger verunfallt in vergangener Nacht schwer in der Ortschaft Dutzow

Kneese/Landkreis Nordwestmecklenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 01 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Dutzow in der Gemeinde Kneese, bei dem ein 44-Jähriger schwer verletzt wurde.

Laut der vorliegenden polizeilichen Erkenntnisse befuhr der 44-Jährige zunächst die Groß Thurower Straße aus Sandfeld kommend in Richtung Dutzow. In der Ortschaft kam der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem dort befindlichen Straßenbaum zusammen. Der Fahrzeugführer war zunächst in seinem Opel eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Der 44-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und für die weitere medizinische Behandlung in ein Krankenhaus nach Lübeck verbracht.

Im Laufe der Verkehrsunfallaufnahme bestand mithin der Verdacht, dass der verunglückte Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden haben könnte. Da ein Atemalkoholtest aufgrund seines Zustandes vor Ort nicht möglich war, wurde im Krankenhaus eine angeordnete Blutprobe entnommen. Die Auswertung des Ergebnisses steht diesbezüglich noch aus. Der stark beschädigte Opel musste von einem Abschleppdienst an der Unfallstelle geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Während des Einsatzes waren zudem 30 Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren Gadebusch, Kneese, Roggendorf und Dechow vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

