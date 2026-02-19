PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vier leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L39

Dummerstorf (Landkreis Rostock) (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es auf der L39 bei Dummerstorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem 1er BMW die Autobahnauffahrt der A 20 in Richtung Lübeck befahren, als er den entgegenkommenden PKW eines 58-jährigen Fahrers übersah. Infolgedessen kam es zum frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Honda des 58-Jährigen befanden sich insgesamt vier Personen, darunter ein 10-jähriges Kind, welche alle mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Zur medizinischen Versorgung kamen Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle zum Einsatz. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die L 39, im Bereich der Autobahnüberführung BAB 20, für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Josefin Albrecht

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf Straße der Demokratie 1 18196 Waldeck

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

