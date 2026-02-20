Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeug kommt aufgrund von Straßenglätte von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Mistorf/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:10 Uhr in Mistorf im Landkreis Rostock zu einem schweren, glättebedingten Verkehrsunfall.

Laut des vorliegenden Unfallberichts befuhr ein 21-Jähriger mit einem VW Polo die Bahnhofstraße aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung des Ortseingangs Mistorf als er offenbar auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge drehte sich der VW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß schließlich mit einem Straßenbaum zusammen. Die 16-jährige Beifahrerin verletzte sich bei der Kollision schwer am Kopf und wurde für die weitere medizinische Versorgung in ein Rostocker Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Aufgrund der schweren Beschädigungen war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach polizeilicher Schätzung auf etwa 5.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell