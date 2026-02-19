Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Garagenbrand in Kronskamp bei Laage

Kronskamp/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Garagenbrand in der Charles-Lindbergh-Straße in Kronskamp bei Laage. Laut den der Polizei vorliegenden Erkenntnissen erging gegen 14:10 Uhr der Hinweis über einen Brandausbruch in einem dortigen Garagenkomplex. Trotz der Löschmaßnahmen ließ sich nicht verhindern, dass eine Garage vollständig ausbrannte. In dieser waren laut Angaben des Eigentümers mehrere elektrische Geräte und Werkzeuge gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000EUR geschätzt.

Was genau zum Brandausbruch geführt hat, ist gegenwärtig unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine strafbare Handlung ursächlich für das Feuer gewesen sein könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Im Rahmen der Brandbekämpfung waren 28 Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren Kronskamp, Kritzkow, Groß Lantow, Laage und Liessow im Einsatz. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell