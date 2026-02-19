PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach Garagenbrand in Kronskamp bei Laage

Kronskamp/Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Garagenbrand in der Charles-Lindbergh-Straße in Kronskamp bei Laage. Laut den der Polizei vorliegenden Erkenntnissen erging gegen 14:10 Uhr der Hinweis über einen Brandausbruch in einem dortigen Garagenkomplex. Trotz der Löschmaßnahmen ließ sich nicht verhindern, dass eine Garage vollständig ausbrannte. In dieser waren laut Angaben des Eigentümers mehrere elektrische Geräte und Werkzeuge gelagert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000EUR geschätzt.

Was genau zum Brandausbruch geführt hat, ist gegenwärtig unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine strafbare Handlung ursächlich für das Feuer gewesen sein könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Im Rahmen der Brandbekämpfung waren 28 Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren Kronskamp, Kritzkow, Groß Lantow, Laage und Liessow im Einsatz. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Diana Schmicker
Telefon: 03843 266-303
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:01

    POL-HRO: Jugendliche findet mehrere hundert Euro und übergibt Bargeld der Schweriner Polizei

    Schwerin (ots) - Am gestrigen Mittwoch hat eine 17-jährige Schwerinerin ein Kuvert mit einer erheblichen Bargeldsumme aufgefunden und dieses umgehend der Polizei übergeben. Die deutsche Jugendliche entdeckte das Kuvert im Laufe des Tages im Bereich des Marienplatzes in Schwerin und informierte vorbildlich die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten das Bargeld ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:54

    POL-HRO: Polizei sucht dringend Zeugen nach zwei Bränden in Ludwigslust

    Ludwigslust (ots) - Nach zwei Bränden in Ludwigslust, bei denen erheblicher Sachschaden entstanden ist, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Montag, den 09.02., gegen 4 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zum Brand einer leerstehenden, massiv gemauerten Scheune. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro. Ein weiterer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren