POL-HRO: Garagenbrand löst nächtlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Warnow aus

Warnow/Landkreis Rostock (ots)

Am heutigen Morgen erging über die Rettungsleitstelle um kurz nach 03 Uhr der Hinweis über einen Garagenbrand in der Zerniner Straße in Warnow.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage bereits im Vollbrand. Anwohner wurden umgehend durch die Feuerwehr evakuiert und sicher ins Freie begleitet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Einfamilienhaus konnte durch die Löscharbeiten verhindert werden. Allerdings kam es zu leichten Beschädigungen am Nachbarhaus.

Bei dem betroffenen Objekt handelte es sich um einen Schuppen mit angrenzender Werkstatt, welcher vollständig ausbrannte. Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht derzeit auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Aufmerksame Nachbarn bemerkten zuvor den Brand und alarmierten umgehend die Eigentümer und Einsatzkräfte.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 45 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Bützow, Rosenow, Lübzin und Warnow im Einsatz.

Aufgrund der Dauer und Intensität des Löscheinsatzes werden die Spurensicherung sowie die Tatortarbeit im Laufe des heutigen Tages durch den Kriminaldauerdienst der Polizei durchgeführt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat indes die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

