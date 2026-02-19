Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Jugendliche findet mehrere hundert Euro und übergibt Bargeld der Schweriner Polizei

Schwerin (ots)

Am gestrigen Mittwoch hat eine 17-jährige Schwerinerin ein Kuvert mit einer erheblichen Bargeldsumme aufgefunden und dieses umgehend der Polizei übergeben.

Die deutsche Jugendliche entdeckte das Kuvert im Laufe des Tages im Bereich des Marienplatzes in Schwerin und informierte vorbildlich die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten das Bargeld sowie den Umschlag sicher. Bei der aufgefundenen Summe handelt es sich um einen Betrag im höheren dreistelligen Bereich.

Der rechtmäßige Eigentümer des Geldes konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Fundsache wird entsprechend an das Stadthaus Schwerin übergeben.

Die Person, die annimmt, Eigentümer des aufgefundenen Geldes zu sein, kann sich beim Stadthaus in Schwerin melden. Für eine eindeutige Zuordnung sind Angaben zum Verlustzeitpunkt, zur Höhe der Bargeldsumme sowie zu möglichen Besonderheiten des Kuverts erforderlich.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der ehrlichen Finderin für ihr umsichtiges und verantwortungsbewusstes Handeln.

